"إيروفلوت" الروسية تطلق رحلات من موسكو إلى دبي

أفادت الناقلة الوطنية الروسية "إيروفلوت" اليوم الثلاثاء، بأنها اعتبارا من مطلع الشهر القادم ستطلق رحلات يومية من موسكو إلى دبي.

وجاء في بيان صدر عن الشركة: "بدأت شركة "إيروفلوت" بيع تذاكر الرحلات المباشرة من موسكو إلى دبي، وسيتم تشغيل الرحلات إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل يومي اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل بواسطة طائرات من طراز (إيرباص A330)".

وأشارت الشركة إلى أنه مع بداية فصل الشتاء في 30 أكتوبر المقبل، تخطط "إيروفلوت" إطلاق رحلتين يوميا من موسكو إلى دبي على متن طائرات من "إيرباص A330".

ولفتت الشركة إلى أنه يتم الآن تشغيل أربع رحلات من مدينة سوتشي الروسية إلى دبي في الأسبوع على طائرات من طراز SSJ100.

المصدر: نوفوستي