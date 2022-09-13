روسيا تعرض منتجات بديلة للبضاعة الغربية المنسحبة

افتتح في العاصمة الروسية موسكو اليوم معرضان في مركز "كروكوس إكسبو"، وستعرض الشركات المشاركة حلول ومنتجات لاستبدالها بالمنتجات الغربية التي غادرت السوق الروسية.

وتم افتتاح المعرضين EcwaExpo وWasteEcoExpo، ويشارك في الحدثين أكثر من 200 متخصص من روسيا والصين ودول أخرى، وفي إطار المعرضين سيقدم المشاركون حلولا لتأمين إمدادات مسقرة من المنتجات، وصيانة المعدات وتقديم حلول للخدمة ما بعد البيع.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية مجموعة واسعة من العقوبات، كذلك أعلنت مجموعة من الشركات انسحابها من السوق الروسية.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، كذلك أطلقت برامج "لإحلال الواردات الغربية".

المصدر: RT