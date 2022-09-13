السيارة الأكثر مبيعا في العاصمة موسكو

أصبحت السيارة الصينية "هافال جوليون" الأكثر مبيعا في موسكو للمرة الأولى في سنوات، ويأتي ذلك في ظل تعزيز شركات السيارات الصينية وجودها في السوق الروسية بعد فرض عقوبات.

وبناء على بيانات "AUTOSTAT" فقد احتلت المراكز الأربعة المتبقية أيضا سيارات من الصين.

في المرتبة الأولى جاءت "هافال جوليون"، بحجم مبيعات بلغ 854 سيارة (مبيعات هذا الطراز زاد بنحو 8 مرات مقارنة بالعام الماضي)، فيما احتلت المرتبة الثانية السيارة الصينية من طراز "جيلي كولراي" بمبيعات بلغت 776 سيارة (زيادة هذا العام بواقع 7 مرات مقارنة بالعام الماضي).

وبقارق كبير جاءت في المرتبة الثالثة السيارة الصينية من طراز "شيري تيجو 7 برو" بمبيعات وصلت إلى 382 سيارة، في حين جاءت في المرتبة الرابعة السيارة الصينية من طراز "جيلي أطلس برو" بمبيعات بلغت 245 سيارة.

أما في المرتبة الخامسة فقد حلت السيارة الروسية "لادا" بمبيعات بلغت 224 سيارة، وفقا لبيانات "AUTOSTAT".

المصدر: نوفوستي