مصدر دبلوماسي: أنقرة والأمم المتحدة تعدان أفكارا لتصدير الحبوب الروسية

تعمل أنقرة الآن مع هيئة الأمم المتحدة على آليات لجلب الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية، ليناقشها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في سمرقند خلال أيام.

صرح بذلك مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث قال المصدر إن أردوغان صرح، مطلع سبتمبر الجاري، بأنه يتوقع مناقشة صفقة المواد الغذائية مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان يومي 15 و16 سبتمبر.

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وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى الدول الغنية، دون أن تصل تلك الحبوب إلى الدول الإفريقية المحتاجة، ورأى أنه يجدر مناقشة القيود على هذا الطريق مع الرئيس التركي.

من جانبه صرح الممثل الروسي الدائم لروسيا لدى هيئة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، بأن الجزء الأكبر من صفقة المواد الغذائية المتعلق بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية لا يعمل، وهو ما يجعل إنهاء الاتفاق أمرا غير مستبعد.

وعاد المصدر ليؤكد لوكالة "نوفوستي" الروسية أن هذه القضية يتم إعدادها الآن من قبل الإدارة التركية المعنية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وسيتم تقديم جميع الآليات والأفكار المطورة، للنظر فيها من قبل الرئيسين الروسي والتركي خلال اجتماعهما في سمرقند.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد صرح يوم أمس الاثنين، 12 سبتمبر، بأنه قد ناقش صفقة المواد الغذائية مع منسق الأمم المتحدة، أمير محمود عبد الله، دون الخوض في تفاصيل المفاوضات.

المصدر: نوفوستي