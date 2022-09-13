الروبل الروسي يصعد أمام الدولار ويسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين

صعدت العملة الروسية أمام نظيرتها الأمريكية، في تعاملات الثلاثاء، وتم تداولها اليوم دون مستوى 60 روبلا للدولار وذلك للمرة الأولى منذ 31 أغسطس الماضي.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 24 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 59.94 روبل، وذلك للمرة الأولى في نحو أسبوعين.

في حين انخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو بواقع 5 كوبيكات إلى 60.75 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: برايم