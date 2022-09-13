ميشوستين يوجه الحكومة الروسية لإعداد مقترحات لتطوير الأصول المالية الرقمية في روسيا

أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تعليمات لوزارة المالية والبنك المركزي لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية تطوير السوق المالية الروسية حتى العام 2030.

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كذلك تضمنت التعليمات إعداد مقترحات لتطوير الأصول المالية الرقمية في روسيا، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية لرئاسة مجلس الوزراء الروسي.

وقال ميشوستين عقب اجتماع حكومي حول تطوير النظام المالي المحلي: "يجب الانتهاء من الوثيقة مع مراعاة تعليمات الرئيس الروسي والوضع الجيوسياسي الحالي".

وشدد رئيس الوزراء على أنه في مواجهة العقوبات والقيود يتطلب إجراء تعديلات جادة في النظام المالي، حيث من الضروري تشكيل آليات فعالة توفر للاقتصاد الموارد المالية اللازمة وتدعم التشغيل المستمر للمؤسسات وتساعد في توفير الوظائف.

ويتوجب على وزارة المالية والبنك المركزي تنفيذ التعليمات بحلول 1 ديسمبر من العام الحالي.

المصدر: برايم