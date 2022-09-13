تفاصيل مكالمة هاتفية بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني حول النفط

بحث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية استقرار سوق النفط العالمية، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية.

وعبر رئيس الوزراء الياباني، خلال المكالمة الهاتفية التي استمرت 20 دقيقة، عن أمله في أن يكون للسعودية دور رائد في استقرار السوق النفطية العالمية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن الطرفين اتفقا على بذل جهود مشتركة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، وكذلك لإزالة الكربون "من خلال الترويج واستخدام الطاقة النظيفة".

وتلقى ولي العهد السعودي أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام سعودية.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون بين البلدين بما يعزز العلاقات في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المملكة واليابان.

المصدر: عكاظ + برايم