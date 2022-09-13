"روساتوم" تباشر بالأعمال الأرضية لتشييد وحدات الطاقة في محطة "باكس-2"

باشرت مؤسسة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم"، بتنفيذ أعمال حفر ضخمة في موقع بناء وحدتي طاقة جديدتين في محطة "باكس" الكهروذرية في هنغاريا.

وقال ألكسندر ميرتن مدير مشروع بناء المحطة: "باشرنا بأعمال الحفر. يجري تنفيذ الأعمال الأرضية لوحدتي الطاقة رقم 5 و6 في المحطة. ويترافق ذلك بتنفيذ الأعمال المساعدة الإضافية، لتنظيم الحماية المادية للوحدتين المذكورتين، ويجري العمل في مجال تعزيز التربة وبناء الطرق المؤقتة وغيرها".

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وذكر مدير المشروع، أنه تم التأكيد من جانب الشركاء الغربيين وشركات المقاولات الهنغارية، على الاستعداد لمواصلة التعاون في بناء المحطة رغم العقوبات.

وأضاف: "كما تعلمون، حتى الآن لم تشمل العقوبات قطاع الطاقة النووية والشركات الروسية العاملة في هذا المجال. من المهم أن نلاحظ أن شركة GE-Alstom وتحالف Siemens و Framatome، بالإضافة إلى العديد من المقاولين الهنغاريين، أكدوا استعدادهم لمواصلة هذا المشروع معنا".

المصدر: نوفوستي