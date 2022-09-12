المركزي الأوروبي يمهد لزيادة الفائدة مجددا لكبح التضخم

سجل اليورو ارتفاعا ملحوظا غداة تلميح رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل لاحتمال الإعلان عن رفع معدلات الفائدة مجددا لكبح التضخم المتصاعد.

وارتفعت العملة الأوروبية الواحدة بنسبة 1,6 بالمئة في مقابل الين وبأكثر من 1,4 بالمئة في مقابل الدولار.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع الأسبوع الماضي معدلات الفائدة في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغة 0,75 نقطة مئوية، وحذر من أن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة طويلة.

وتوقع المراقبون أن يرفع المركزي الأوروبي الفائدة بنسبة كبيرة في أكتوبر المقبل.

ويأتي رفع البنك المركزي الأوروبي لكلفة الإقراض على أعقاب إعلان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن تشديد السياسات النقدية للتصدي للارتفاع الكبير لأسعار السلع الاستهلاكية.

المصدر: "أ ف ب"