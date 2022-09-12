العجز التجاري في تونس يسجل قفزة عالية العام الحالي

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن العجز التجاري بلغ 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار) خلال أول 8 أشهر من 2022، بزيادة 61% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المعهد أن العجز التجاري في الأشهر الثمانية الأولى من 2021 بلغ 10.48 مليار دينار.

وذكر المعهد في بيان أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ 16899 مليون دينار (الصين (-5828.9 م د) وتركيا (-3060.5م د) والجزائر (-1775.8م د) وروسيا (-1758.1م د).

وأشار إلى أن النتائج أبرزت أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة انخفض إلى حدود 10863.4- مليون دينار مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 6035.6- مليون دينار (35.7% من العجز الجملي) مقابل 2885.9- مليون دينار تم تسجيله خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021.

وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 2724 مليون دينار وألمانيا 1958.2 مليون دينار وليبيا 1160.1 مليون دينار.​​​​​​​

كما أوضح المعهد أنه ​​خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022 شهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات بنسبة 24.4% مقابل 23.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021.

وبلغت قيمة الصادرات 36925.8 مليون دينار (م د) مقابل 29681.9 م د خلال الفترة نفسها من سنة 2021.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 34% مقابل 20.8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، فيما بلغت قيمة الواردات 53824.8 م د مقابل 40161.9 م د تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

المصدر: RT + المعهد الوطني للإحصاء