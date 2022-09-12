شركة تسرب معلومات عن المركزي المصري وتكشف موعد اعتماد الروبل الروسي في مصر

من المقرر إدراج الروبل الروسي في قائمة العملات المستخدمة في مصر اعتبارا من نهاية سبتمبر الجاري، الأمر الذي سيؤثر إيجابا على التدفق السياحي من روسيا إلى مصر.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بحسب ما أعلنته شركة السياحة الروسية Tez Tour نقلا عن البنك المركزي المصري.

وقالت Tez Tour، التي تعد كبرى الشركات السياحية في روسيا: "بحسب معلومات البنك المركزي المصري المتوافرة لديها فإنه اعتبارا من نهاية سبتمبر 2022 سيتم إدراج الروبل الروسي في قائمة العملات المستخدمة في مصر، وهذا التوقيت يتزامن مع بداية ذروة الموسم السياحي في مصر".

وأضافت الشركة أن "توفير المجال لشركات السفر والفنادق بقبول المدفوعات بالروبل وإلى جانب عوامل أخرى سيكون له بلا شك تأثير إيجابي على تدفق السياح".

ولم تكشف الشركة عن آلية العمل التي ستقوم المصارف المصرفية بواسطتها قبول الروبل الروسي، لكنها قالت إنه من المخطط تثبيت "أجهزة الكترونية خاصة في فروع البنوك".

وتعد مصر وجهة شعبية بين المواطنين الروس لقضاء فترة الاستجمام في فترة الخريف والشتاء، وتشكل حصة السائح الروسي حوالي 46% من إجمالي حجز الفنادق في مصر.

المصدر: نوفوستي