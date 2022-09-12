9 سفن تحمل شحنات جافة تغادر الموانئ الأوكرانية كجزء من "صفقة المواد الغذائية"

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية عن خروج 9 سفن من الموانئ الأوكرانية في إطار "صفقة المواد الغذائية".

وكان ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا وهيئة الأمم المتحدة قد وقعوا على اتفاقية متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية، حيث تضم الاتفاقية، التي تم توقيعها في 22 يوليو الماضي، السماح بتصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا.

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وصرحت الإدارة العسكرية في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" بأن شحنات الحبوب "تستمر كما هو مخطط لها، وقد غادرت صباح اليوم 9 سفن أخرى محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية".

وكان الرئيس الروسي قد صرح، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك، بأن الدول الأوروبية تواصل التصرف كمستعمرين، وتعاود مرة أخرى خداع الدول النامية، حيث أن سفينتين من أصل 87 سفينة، تحملان 60 ألف طن من المواد الغذائية من أصل 2 مليون طن بواقع 3% من شحنات الحبوب خرجت إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان الفقيرة.

من جانبه تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باتخاذ تركيا الترتيبات اللازمة كي تصل الحبوب الروسية، حال وصولها عبر ممر البحر الأسود، إلى البلدان الإفريقية الفقيرة.

المصدر: نوفوستي