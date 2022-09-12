الحكومة الروسية تخصص أكثر من مائة مليار روبل لزيادة استقرار الاقتصاد الوطني

ستخصص الحكومة الروسية نحو 100 مليار روبل لتحسين استقرار الاقتصاد الوطني، منها 15 مليار روبل لتوسيع إنتاج طائرات MS-21، و25 مليار روبل أخرى لدعم نظام إدارة الحركة الجوية.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع مع نوابه اليوم الاثنين.

وقال ميشوستين: "تواصل الحكومة اتخاذ قرارات لدعم الشركات ومواطنينا في مواجهة القيود الخارجية، حيث أكد الرئيس الروسي على ضرورة مساعدة الصناعات في التغلب على الصعوبات. وفي اجتماع لهيئة رئاسة اللجنة الحكومية حول زيادة استقرار الاقتصاد، ناقشنا بالتفصيل المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. سنخصص 100 مليار روبل لهذه الأغراض".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا طالت شركات وقطاعات اقتصادية مختلفة.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: نوفوستي