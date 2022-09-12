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بيلاروس ترفع الحظر المفروض على استيراد بعض الخضروات والفواكه

مال وأعمال

بيلاروس ترفع الحظر المفروض على استيراد بعض الخضروات والفواكه
Gettyimages.ru
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قررت حكومة بيلاروس تخفيف العقوبات المضادة والسماح باستيراد سلع معينة من الدول الغربية إلى هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

وبات قرار الحكومة، ساري المفعول منذ لحظة نشره رسميا.

ووفقا للقرار بات ممكنا من الآن، استيراد المكسرات والكوسا والخس والفليفلة والباذنجان وخضروات السلطة والتفاح والكمثرى (باستثناء الكمثرى المعدة لصنع العصير).

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وكانت سلطات بيلاروس قد فرصت اعتبارا من 1 يناير 2022، حظرا على استيراد العديد من المنتجات الغذائية من الدول الغربية "غير الصديقة".

وتتضمن قائمة "المحظورات"، بالإضافة إلى "الحليب"، لحم الخنزير ومخلفاته والفواكه والمكسرات والخضروات والنقانق ومنتجات الحلويات. بشكل إجمالي شمل الحظر حوالي 20 مجموعة منتجات المواد الغذائية.

ويشار إلى أن أسعار الخضراوات والفواكه في بيلاروس ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2022. وشملت أعلى الزيادات، أسعار الملفوف والبنجر والفلفل.

المصدر: سبوتنيك بيلاروس

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