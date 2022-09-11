وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من خطر الانكماش في بلادها

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من خطر انكماش الاقتصاد في الولايات المتحدة في ظل إجراءات اتخذت لإبطاء التضخم، ستلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي.

وقالت في حديث لشبكة "سي ان ان" إن الانكماش في الولايات المتحدة "خطر قائم حين يشدد الاحتياطي الفدرالي سياسته النقدية في مواجهة التضخم".

وأضافت: "من الواضح أن هذا يمثل خطرا نراقبه لكن لدينا سوق عمل قوية وأعتقد أن من الممكن الحفاظ عليها".

المصدر: AFP