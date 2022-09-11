تركيا واليونان ومصر تتنافس على "اصطياد" المتقاعدين الألمان

قالت رابطة منظمي الرحلات السياحية، إن تركيا واليونان ومصر ستتنافس في الشتاء المقبل، على "اصطياد" المتقاعدين الأوروبيين وخاصة الألمان منهم.

وأضاف مصدر في الرابطة: "على خلفية تعليق توريد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، أعلنت هذه الدول عن طموحاتها في أن تصبح بمثابة البيت الشتوي للأوروبيين الراغبين في توفير المال عن طريق زيارة المناطق الدافئة. وسيشتد التنافس بشكل خاص من أجل اجتذاب المتقاعدين الأوروبيين الذين يصل عددهم إلى 150 مليون شخص".

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وتخطط تركيا في الأشهر المقبلة، لاستقبال ضعف عدد المستجمين من الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا لمدير عام شركة الرحلات السياحية الألمانية Bentour، دنيز أوجور، تبلغ تكلفة الإقامة الشاملة في الفندق في تركيا مع كافة وجبات الطعام، نصف تكلفة فواتير التدفئة في ألمانيا. تكلفة الرحلة السياحية للفرد الواحد لمدة 90 يوما، من يناير إلى مارس، تبلغ 2640 يورو.

وقال المدير: "في الشتاء قد يزور تركيا مليون سائح ألماني".

وتنتظر مصر كذلك قدوم الأوروبيين في الشتاء، وهي تستعد لإطلاق برنامج "إقامة طويلة في الشتاء" بهدف جذب المتقاعدين والعاملين عن بعد.

وتحاول اليونان عدم تفويت الفرصة كذلك. ويقول وزير السياحة هناك فاسيليس كيكيلياس: "عندنا الطقس أفضل، والحياة أرخص".

المصدر: نوفوستي