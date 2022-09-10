ميناء الأدبية بالسويس يستقبل وحدات تفحيم بوزن 800 طن

استقبل ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفينة المثقلات FAIRMASTER لتفريغ عدد 2 طرد فائق الحجم يشمل وحدتي تفحيم لصالح شركة السويس لتصنيع البترول.

أعلن ذلك المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان له اليوم السبت، موضحا أن السفينة ترفع علم هولندا وقادمة من الهند.

وذكر البيان أن طول كل طرد يصل إلى 32.5 متر، بعرض 10.4 متر، وارتفاع 10.1 متر، وتبلغ وزن وحدة التفحيم الواحدة 400 طن.

وقال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الموانئ التابعة للمنطقة تشهد عمليات تطوير في البنية التحتية والمرافق والخدمات والميكنة الإلكترونية لتعاملاتها وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية، مما أضاف لهذه الموانئ الكثير من المميزات.

واشار إلى استمرار التنمية بالموانئ بما يحقق التنافسية مع مثيلاتها في البحرين الأحمر والمتوسط، لرفع المنطقة الاقتصادية ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية ومما يؤكد على قدرة المنطقة على تحقيق المزيد من أهداف رؤية الهيئة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف جمال الدين أن استقبال مثل هذه المعدات والطرود، يعكس صورة إيجابية على معدلات الأداء داخل الموانئ، ورسالة هامة أيضا للمستثمرين والخطوط الملاحية على قدرة موانئ المنطقة الاقتصادية في عمليات تداول مثل هذه الحمولات والمعدات.

وقد قامت إدارة الميناء برفع درجة الاستعداد لإستقبال الطردين وتهيئة وترتيب مسارات السير من الرصيف وحتى الخروج الآمن للطردين من الميناء بالتنسيق مع شركة النقل "نوسكو"، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لخروج الطرود من الميناء.

ومن المنتظر خروج أول طرد عصر اليوم، متجها إلى شركة السويس لتصنيع البترول ويليه خروج الطرد الثاني غدا الأحد.

المصدر: RT