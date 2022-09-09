بيتكوين تسجل أعلى سعر منذ يوليو
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أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن عملة بيتكوين ارتفعت إلى مستوى هو الأعلى منذ يوليو، بعد لجوء المستثمرين إلى الأصول الخطرة مع هبوط الدولار.
وارتفعت بيتكوين بنسبة 10.1% ليبلغ سعرها 21341 دولارا مساء الجمعة.
ولكن رغم الارتفاع اليوم في سعر البيتكوين إلا أنها ماتزال فاقدة لـ50% من قيمتها مقارنة بالعام الماضي.
وتراجع الدولار اليوم الجمعة بنسبة 0.9% .
كما ارتفعت عملة "إيثر"، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة، 5% مسجلة 1717 دولارا.
يذكر أن بتكوين تراجعت يوم الأربعاء إلى 18540 دولارا.
المصدر: بلومبرغ