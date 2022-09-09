 
مباشر

كازاخستان توقف الإنتاج في أحد أكبر حقولها النفطية

مال وأعمال

كازاخستان توقف الإنتاج في أحد أكبر حقولها النفطية
Legion-Media Richard J Greenman
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/trti

أعلنت وزارة الطاقة في كازاخستان عن وقف إنتاج النفط في حقل كاراتشاغانك بسبب الإصلاحات التي ستجري به في الفترة من 12 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

إقرأ المزيد
النمسا ترفض دعم اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن الحد الأقصى لسعر الغاز الروسي
النمسا ترفض دعم اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن الحد الأقصى لسعر الغاز الروسي

جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الطاقة، حيث يعد حقل كاراتشاغاناك، المكتشف عام 1979، من أكبر حقول مكثفات الغاز في العالم، ويقع في الشمال الغربي من كازاخستان، ويغطي مساحة تزيد عن 280 كيلومترا مربعا. ويتم تنفيذ مشروع كاراتشاغاناك كجزء من اتفاقية مشتركة للإنتاج ما بين حكومة كازاخستان وتحالف الشركات الأجنبية التي تمثلها شركات "شل" (29.25%) و"إيني" (29.25%) و"شيفرون" (18%) و"لوك أويل" (13.5%) و"كازمونايغاز" (10%).

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا