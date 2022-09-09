كازاخستان توقف الإنتاج في أحد أكبر حقولها النفطية

أعلنت وزارة الطاقة في كازاخستان عن وقف إنتاج النفط في حقل كاراتشاغانك بسبب الإصلاحات التي ستجري به في الفترة من 12 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

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جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الطاقة، حيث يعد حقل كاراتشاغاناك، المكتشف عام 1979، من أكبر حقول مكثفات الغاز في العالم، ويقع في الشمال الغربي من كازاخستان، ويغطي مساحة تزيد عن 280 كيلومترا مربعا. ويتم تنفيذ مشروع كاراتشاغاناك كجزء من اتفاقية مشتركة للإنتاج ما بين حكومة كازاخستان وتحالف الشركات الأجنبية التي تمثلها شركات "شل" (29.25%) و"إيني" (29.25%) و"شيفرون" (18%) و"لوك أويل" (13.5%) و"كازمونايغاز" (10%).

المصدر: سبوتنيك