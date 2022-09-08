المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة الأساسي 75 نقطة للمرة الأولى

رفع مجلس مدراء البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه الخميس للمرة الأولى في التاريخ سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة - إلى 1.25٪ من 0.5٪ سنويا.

ووفقا لبيان صدر عن البنك، هناك توقعات بزيادات أخرى في الاجتماعات القليلة المقبلة.

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وأضاف البيان: "قرر مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 75 نقطة أساسية. ووفقا لذلك، ستتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على حد الائتمان الهامشي وخط الإيداع إلى 1.25٪ و 1.5٪ و 0.75٪ على التوالي اعتبارا من 14 سبتمبر 2022".

وتابع البيان: "على أساس تقييمه الحالي، يتوقع المجلس خلال الاجتماعات القليلة المقبلة، رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتثبيط الطلب والحماية من مخاطر الارتفاع الدائم في توقعات التضخم".

ويلاحظ البنك المركزي الأوروبي، أن هذا القرار يعود في سببه إلى هدف تحقيق مؤشر تضخم بنسبة 2٪ على المدى المتوسط الأجل.

ويعتزم مجلس مدراء البنك، إعادة تمويل المدفوعات الرئيسية للأوراق المالية بموجب برنامج PEPP التي يحين تاريخ استحقاقها قبل نهاية عام 2024.

المصدر: نوفوستي