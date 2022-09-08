تعزيز التعاون الروسي الإيراني على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا

توقع رئيس غرفة التعاونيات الإيرانية، بهمن عبد الله، نمو التجارة مع روسيا بنسبة 60% بحلول نهاية عام 2022، حيث حددت الحكومة الإيرانية المجالات ذات الأولوية لصادراتها إلى روسيا.

وقد افتتح في قاعة "كروكوس إكسبو" معرض للمنتجات الإيرانية، بحضور رئيس غرفة التعاونيات الإيرانية، حيث يتم تقديم منتجات أكثر من 40 شركة إيرانية ما بين مصنعي مواد البناء والسلع المنزلية والصناعات المعدنية والكيميائية. ووفقا لدائرة الجمارك الفدرالية الروسية، فقد بلغت صادرات روسيا إلى إيران 3.07 مليار دولار لعام 2021، والواردات منها 972 مليون دولار.

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وقد صرح عبد الله بأن الحكومة الإيرانية قد حددت المجالات ذات الأولوية للصادرات إلى روسيا في ظل تطوير العلاقات الثنائية وهي مواد البناء والأدوية والمعدات الطبية والمنتجات البتروكيماوية والملابس والأحذية وكذلك مكونات السيارات ومعدات الطاقة، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك التوسع المستمر في التعاون بين روسيا وإيران في العديد من القطاعات إلى زيادة التجارة بين البلدين بنسبة 60% بحلول نهاية العام 2022.

ويتكون القطاع التعاوني للاقتصاد الإيراني من تعاونيات إنتاجية تعمل في المدن والقرى، يعملون في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والعقارات والبناء ونسج السجاد والحرف التقليدية، فضلا عن اللوجستيات والخدمات. ووفقا لبهمن عبد الله، تمثل منتجات هؤلاء 14% من الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية الإسلامية.

ويتوقع عبد الله أن يؤدي المعرض إلى توسيع العلاقات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين، إلا إنه يشير، في الوقت نفسه، إلى الصعوبات اللوجستية التي تعيق تطوير تلك العلاقات، حيث يشرح قائلا: "اليوم، يتم تسليم المنتجات إلى روسيا من خلال أطراف ثالثة، لا تتعاون دائما كما هو متوقع"، ويرى عبد الله أن أفضل طريقة لتوريد المنتجات الإيرانية عن طريق البحر، لكن "علينا التعامل مع نقص السفن".

ووفقا لما ذكره رئيس منظمة تيسير التجارة الإيرانية، علي رضا بيمان باك، فقد حددت الحكومة الإيرانية بالفعل المجالات ذات الأولوية، ونظرا للارتباط الوثيق والمناخ المناسب للعلاقات بين إيران وروسيا، والطرق التي فتحت، فالفرصة سانحة لزيادة التجارة بشكل فعال بين البلدين.

وقد بدأ التقارب النشط بين روسيا وإيران على خلفية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد روسيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وقد اتفق البلدان، في الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص، على مقايضة شحنات التوربينات الإيرانية، وقطع الغيار ومعدات الطائرات، والبناء المشترك لأنابيب الغاز وتطوير الحقول، وكذلك تطبيق الإعفاء من التأشيرة السياحية للمجموعات من روسيا.

المصدر :آر بي كا