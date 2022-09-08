كم حققت قناة السويس أرباحا خلال 66 عاما؟

كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن الأرباح التي حققتها قناة السويس خلال 66 عاما من عملها.

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وقال إن القناة حققت أرباحا خلال 66 عاما بلغت 134 مليار دولار، مشيرا إلى أن قناة السويس الجديدة ساهمت بشكل كبير في تحسين تصنيف القناة العالمي، لافتا إلى أهمية قناة السويس في حركة التجارة العالمية.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، خلال كلمته في افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، أن مشروع الازدواج في البحيرات المرة شمل تكريك 74 مليون م3، بنسبة إنجاز 40% وزيادة العمق لإجمالي 72 قدم.

وأضاف أن المشروع شمل تم رفع كفاءة 10 أحواض ترسيب، بمشاركة 20 شركة وطنية، ورفع كفاءة كفاءة 4 أحواض ترسيب، وإزالة 6 كم من الرمال، و10 شركات وطنية لحوض الترسيب فى شرق القناة.

المصدر: القاهرة 24