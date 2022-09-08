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مفوض أوروبي لا يستبعد حدوث ركود في منطقة اليورو بسبب ارتفاع أسعار الغاز

مال وأعمال

مفوض أوروبي لا يستبعد حدوث ركود في منطقة اليورو بسبب ارتفاع أسعار الغاز
Globallookpress
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قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، إنه لا يستبعد احتمال حدوث ركود في منطقة اليورو، بسبب ارتفاع أسعار الغاز والوقود هناك.

وأقر المفوض الأوروبي، بأن الشتاء القادم قد يكون "أحد أسوأ الشتاء في تاريخ المنطقة".

وأضاف جينتيلوني، في حديث لمجلة شبيغل الألمانية، ردا على سؤال عما إذا كانت منطقة اليورو ستنزلق إلى الركود في ظل ارتفاع أسعار الغاز القياسية: "لا أحد يستطيع استبعاد ذلك".

وتابع المسؤول الأوروبي القول: "التضخم الحالي تتسبب بهزات واضطرابات في اقتصادنا، ويمكن أن يكون الشتاء القادم أسوأ شتاء في التاريخ".

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ووفقا له، تشهد دول الاتحاد الأوروبي "حالة من عدم اليقين لا سابقة لها بتاتا".

وقال جينتيلوني: "في الوقت نفسه، تظل مؤشرات اقتصاد الاتحاد الأوروبي بشكل إجمالي إيجابية، والوضع في سوق العمل جيد".

المصدر: نوفوستي

 

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