وزي الري المصري يكشف مواصفات أكبر محطة معالجة مياه في العالم تبنيها مصر

كشفت وزارة الموارد المائية والري في مصر، على لسان المتحدث باسمها أن مصر تشيد أكبر محطة معالجة مياه على مستوى العالم، وهي بذلك تنافس نفسها بهذا المجال.

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وفي مداخلة تلفزيونية عبر الهاتف، أوضح المهندس محمد غانم المتحدث باسم الوزارة أن مصر تنفذ مشروعات كبرى لمعالجة المياه، بينها محطة بحر البقر التي قال إنها "شيء مشرف للمصريين". ولفت المتحدث باسم وزارة الموارد المائية في مصر إلى أن "الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة تصل إلى 5.6 مليون لتر مكعب تتم معالجتها يوميا في هذه المحطة، وهي أكبر محطة في العالم وسجلت بالفعل في موسوعة غينس (للأرقام القياسية) كأكبر محطة معالجة على مستوى العالم".

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وأوضح في هذا السياق أن "محطة بحر البقر يصل إليها معظم الصرف الزراعي في شرق الدلتا لمعالجته هناك، فيما يتم إنشاء محطة الحمام ليصل إليها (مياه) الصرف الزراعي من مناطق غرب الدلتا"، كاشفا أن الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة ستصل إلى 7.5 مليون متر مكعب في اليوم.

وكان غانم قد صرح قبل ذلك بوجود طرق "عديدة لمعالجة المياه في مصر، بينها خلط مياه المصارف الزراعية بالترع المتعبة لتغذية هذه الترع من أجل استخدامات الزراعة"، لافتا في هذا السياق إلى ضررورة "مراعاة ضمان نوعية المياه في تلك الترع، بما يضمن استخدامها في الزراعة بشكل مثالي".

المصدر: الشروق