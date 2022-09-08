سفير إندونيسيا: العمل جار لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا

قال السفير الإندونيسي لدى روسيا خوسيه تافاريس في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن بلاده تعمل مع روسيا لاستئناف تسيير الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا

وأشار السفير، إلى أن ذلك يتطلب وجود مكاتب تمثيلية لشركات الطيران الروسية في جاكرتا.

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وأضاف: "نعم يجب تنفيذ بعض الإجراءات. لقد تلقينا ​​بالفعل طلبات من بعض شركات الطيران الروسية - إيروفلوت، نوردويند، وتم تسليم هذه الطلبات إلى السلطات المختصة في جاكرتا. طبعا هناك متطلبات معينة يجب تنفيذها، ومن بينها فتح مكتب تمثيلي لشركة طيران في جاكرتا من أجل التواصل بشكل أفضل. يتطلب استئناف الرحلات الجوية إلى بالي، وجود مكتب تمثيلي في إندونيسيا لشركات الطيران التي تقوم بذلك".

وأشار السفير إلى أن العديد من شركات الطيران الروسية، تبدي الاهتمام بتنظيم الاتصالات الجوية بين البلدين.

وقال: "يتم في الوقت الراهن، النظر في الطلبات المقدمة من بعض شركات الطيران الروسية، مثل Aeroflot و NordWind و Azur Air. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدي، تم منح شركة أزور إير، الموافقة والسماح بتنفيذ رحلات جوية مباشرة من فلاديفوستوك إلى جزيرة بالي".

المصدر: نوفوستي