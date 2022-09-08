تعليق إفلاس الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي-2"

قالت نشرة النشاط التجاري السويسري الرسمية، إنه تم تعليق إجراءات عملية إفلاس الشركة المشرفة على تشغيل خط نقل الغاز السيل الشمالي-2" حتى يناير عام 2023.

وأضافت النشرة، في بيان على موقعها: "تم تمديد تعليق إجراءات إفلاس شركة Nord Stream 2 AG. نهاية فترة هذا التمديد: 10.01.2023".

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ويشار إلى أن محكمة في كانتون تسوغ السويسري، كانت قد علقت في مايو الماضي، إجراءات الإفلاس للشركة المشرفة على تشغيل خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2"، حتى 10 سبتمبر.

خط "السيل الشمالي-2" مخصص لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، ويبلغ طوله 2460 كيلومترا، وهو يمتد على طول قاع بحر البلطيق، وتبلغ طاقته 55 مليار متر مكعب سنويا. وكانت البنية التحتية جاهزة للتشغيل بالفعل في سبتمبر عام 2021، ولكن في 22 فبراير 2022، أوقف المستشار الألماني أولاف شولتس عملية التصديق على خط الأنابيب الجديد وبالتالي دفن المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

المصدر: نوفوستي