"إياتا": ارتفاع الطلب على السفر جوا في يوليو

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن الطلب العالمي على السفر بالطائرات ارتفع 6.8 في المئة، على أساس سنوي في يوليو، لكنه انخفض من نمو بلغ 7.7 في المئة في يونيو.

وأورد "إياتا" في تقريره الشهري "يعد شهر يوليو مؤشرا باعتباره أول شهر يقع بالكامل في موسم ذروة السفر الصيفي، ولا يزال الطلب قويا جدا".

وأشار إلى أن جميع المناطق سجلت نموا قويا أو أفضل في عدد المسافرين جوا، خلال السنة الأخيرة.

وتعززت الطاقة الاستيعابية التي تقاس بالمقاعد المتاحة والكيلومترات المقطوعة، 6.1 في المئة، وارتفعت معامل الحمولة 0.6 نقطة مئوية إلى مستوى قياسي لشهر يوليو عند 84.7 في المئة.

وأحرزت شركات الطيران الأوروبية زيادة 7.5 في المئة في عدد المسافرين في يوليو، بينما سجلت الناقلات الشرق أوسطية نموا بلغ 4.5 في المئة، ارتفاعا من نمو نسبته 3.6 في المئة في يونيو.

المصدر: وكالات