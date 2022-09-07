صندوق النقد: الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي

قال مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن الأردن تمكن من المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصدمات الخارجية المتتالية والعودة التدريجية إلى النمو.

وأضاف، جهاد أزعور، الأربعاء، أن الأردن تمكن من توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفف من الأعباء على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع بحسب قناة المملكة.

وأشار، إلى أن الاقتصاد العالمي والمنطقة واجهت أزمة حادة تضاعفت مع الأزمة في أوكرانيا، ولكن دول بالمنطقة تمكنت من مواجهة الصدمات واستمرت بالمحافظة على الاستقرار، وأعادت إلى حركة النشاط والنمو

وبين، أن "التضخم فاجأ العديد من المؤسسات والدول واليوم نحن نواجه 3 مشاكل أساسية في موضوع التضخم، وهي ارتفاع مستويات الأسعار التي استمرت على أكثر من عام، ومما يقوده السلع والمواد الغذائية والاولية التي تؤثر بدرجة كبيرة على الأوضاع الاجتماعية، وتتطلب مواجهة التضخم إجراءات مالية وخاصة لرفع مستويات الفوائد التي من خلالها سيكون هناك تأثير سلبيي على حركة النمو والنشاط الاقتصادي السياسات التي تقودها الدول المتقدمة فيما يتعلق بالسياسات المالية لها تأثير على الأسواق الناشئة ومن شأنها أن تضعف التحويلات أو التدفقات النقدية إلى الأواق الناشئة في العالم".

المصدر: خبرني