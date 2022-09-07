انخفاض جديد لاحتياطي مصر من النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري، تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مستوى 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي 2022.

إقرأ المزيد

وكان صافي الاحتياطيات الدولية من النقدي الأجنبي قد بلغ 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو السابق.

وتكبد ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار سجل كله تقريبا خلال أول 9 أشهر، من 2022-2021 المنتهية في مارس الماضي، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب البنك المركزي، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، ما أدى إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 / 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، قبل أن يتراجع في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية.

المصدر: القاهرة 24