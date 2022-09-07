هل يمكن أن ترتفع أسعار الكهرباء في روسيا على غرار ما يحدث في أوروبا؟

تحدث نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سنيكارس عن أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا، والتي أدت إلى ارتفاع دراماتيكي في أسعار الكهرباء ما كان له انعكاسات سلبية على جيب المواطن الأوروبي.

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وردا على سؤال حول إمكانية تكرار السيناريو الأوروبي فيما يتعلق بالكهرباء في روسيا، قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سنيكارس، في حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي الروسي: "إذا تحدثنا عن إمدادات الكهرباء للسكان (في روسيا)، فإن مبادئ التسعير في روسيا مختلفة تماما، إذ تحدد الحكومة أسعار الطاقة وذلك بناء على التوجه الاجتماعي للدولة وتكون الأسعار بحسب التكلفة. لذلك، بالنسبة للروس، فإن السيناريو الأوروبي مستحيل بالتأكيد".

وأضاف: "بالنسبة للمستهلكين الآخرين (القطاع التجاري والصناعي)، في هذه الحالة لدينا نموذج مختلف تماما أيضا، فمثلا يتم تحديد أسعار الكهرباء في الجزء الأوسط من روسيا وسيبيريا بناء على معطيات السوق، بينما يتم تحديد الأسعار في منطقة الشرق الأقصى من قبل الحكومة، علما أنه تتم حاليا مناقشة دمج المنطقة في سوق الطاقة (تحديد الأسعار بناء على معطيات السوق)".

وخلص المسؤول حديثه قائلا، إن روسيا تشهد تقلبات في أسعار الكهرباء لكن في حدود مقبولة، ومن المستحيل أن تشهد قفزات في الأسعار مثل التي يشهدها الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من فرض سقف على أسعار الغاز المصدر من روسيا، وقال إن هذا القرار ليس له آفاق، وأشار إلى أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في الأسواق.

وعلى مدار العام، ارتفعت أسعار الكهرباء في الدول الأوروبية بأكثر من خمسة أضعاف، وفي أغسطس تم تحديث الرقم القياسي، ويأتي ذلك في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا بسبب العقوبات والقيود التي فرضت من قبل الغرب على موسكو.

المصدر: RT