تراجع قيمة عملة كوريا الجنوبية أمام الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من 13 عاما

انخفضت عملة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى مستوى 1,380 وون مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ أكثر من 13 عاما، وسط انخفاض حاد في فائض الحساب الجاري للبلاد.

وبلغ سعر الدولار عند إغلاق جلسة اليوم 1,384.20 وون، لتنخفض العملة المحلية بمقدار 12.50 وون عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة. وكان أدنى سعر للتداول خلال الجلسة هو 1,388.40 وون مقابل الدولار.

وفي 30 مارس عام 2009، بلغ سعر الإغلاق 1,391.50 وون مقابل الدولار. وقد انخفض الوون مقابل الدولار لمدة 6 جلسات متتالية.

وفي فترة ما بعد الظهر، خفت حدة تراجع الوون بسبب الأنباء بأن سلطات الصرف الأجنبي ستعقد اجتماعا مع المشاركين في السوق في وقت لاحق من اليوم للتحقق من تحركات العملة.

كما أعرب بنك كوريا عن مخاوفه من أن العملة المحلية يبدو أنها تنخفض بوتيرة سريعة مؤخرا، بالنظر إلى الأساسيات الاقتصادية للبلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا غير مسبوق بلغ 9.47 مليار دولار في الشهر الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. وبذلك سجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا لمدة 5 أشهر متتالية، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 14 عاما.

كما أدت عمليات بيع الأسهم التي قام بها الأجانب إلى وضع المزيد من الضغط على العملة المحلية.

المصدر: "يونهاب"