سعر نفط برنت يهبط إلى 89.1 دولار للبرميل لأول مرة منذ فبراير

سجلت بورصة لندن انخفاضا في أسعار العقود الآجلة لخام برنت خلال تعاملات الأربعاء 7 سبتمبر، لتصل الأسعار إلى مستوى 89 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 فبراير 2022.

ووفقا لتعاملات بورصة لندن اليوم الأربعاء، فقد خام برنت 4.21% مسجلا انخفاضا لمستويات 88.92 دولار للبرميل.



وبحلول الساعة 16:50، تباطأ انخفاض سعر خام برنت مستقرا عند مستويات 89.1 دولار للبرميل بنسبة بلغت (-4.02%)، وسجلت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انخفاضا بنسبة 4.33% واصلة الى مستويات 83.12 دولار للبرميل.

المصدر: تاس

المصدر: وكالات