"إيني" الإيطالية تستحوذ على شركة طاقة بريطانية تعمل في الجزائر

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، استحواذها على أنشطة شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية، في امتيازات حقلي "إن أميناس" جنوب شرقي الجزائر و"إن صالح" وسط الجزائر.

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وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء: "أعلنت شركة إيني استحواذها على أنشطة شركة بريتيش بتروليوم في الجزائر، بما في ذلك امتيازان "إن أميناس" و "إن صالح"، وهما امتيازان لإنتاج الغاز، بفائدة تشغيل تبلغ 45 بالمئة، و89 بالمئة، و33.15 بالمئة".

وتزود الجزائر إيطاليا حاليا بـ13.9 مليار متر مكعب منذ مطلع السنة الجارية، متجاوزة بذلك الحجم المتوقع بـ113 %، كما تعتزم إمداد إيطاليا قبل نهاية سنة 2022 بـ6 مليارات متر مكعب إضافية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأمس الثلاثاء، قال جويدو بروسكو رئيس العمليات في شركة "إيني" الإيطالية، إن إمدادات الغاز الجزائري للشركة ستتضاعف إلى 18 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2024.

وكشف بروسكو أن الشركة سوف تستقبل 4 مليارات متر مكعب من الغاز الإضافي من شمال أوروبا هذا العام، معلنا أنه سيتم الانتهاء من خط أنابيب "إيست ميد" بالكامل بحلول عام 2025.

و"إيست ميد" هو خط أنابيب تحت سطح البحر مصمم لتزويد أوروبا بالغاز من شرق البحر المتوسط عبر إسرائيل واليونان وقبرص، ويتكلف 6 مليارات يورو (5.97 مليار دولار)، ويجري التخطيط له منذ عدة سنوات.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + skynews