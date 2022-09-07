الهند تؤكد عزمها تعزيز الشراكة مع روسيا في مجال الطاقة

أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على اهتمام بلاده بتعزيز الشراكة مع روسيا، خاصة في مجال الطاقة وقضايا القطب الشمالي.

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وقال مودي، خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع في فلاديفوستوك، الذي يشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن "الهند مهتمة بتعزيز الشراكة مع روسيا في العديد من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقطب الشمالي".

وأضاف مودي أن هناك فرصا هائلة للتعاون في مجال قطاع الطاقة بين الهند وروسيا، منوها إلى أن بلاده لطالما أكدت على الحاجة إلى تبني مسار الدبلوماسية والحوار منذ بداية الصراع في أوكرانيا، وهي تدعم جميع الجهود السلمية لإنهاء الصراع.

وفي إشارة إلى مشاركته في قمة المنتدى في عام 2019، قال مودي إن الهند كانت قد أعلنت في ذلك الوقت سياسة "انشط في الشرق الأقصى!"، ونتيجة لذلك زاد تعاون الهند مع الشرق الأقصى الروسي في مختلف المجالات.

وأضاف أن "هذه السياسة أصبحت الآن ركيزة أساسية" للشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة "بين الهند وروسيا".

وتابع رئيس الوزراء الهندي: "أتممنا هذا الشهر عاما الـ 30 منذ إنشاء قنصلية الهند في فلاديفوستوك. كانت الهند أول دولة افتتحت قنصلية في هذه المدينة. ومنذ ذلك الحين، شهدت هذه المدينة تطورا علاقاتنا بروسيا".

المصدر: "Economic times"