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الرئيس الروسي: التضخم في بلادنا آخذ في الانخفاض

مال وأعمال

الرئيس الروسي: التضخم في بلادنا آخذ في الانخفاض
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن التضخم السنوي في روسيا الآن يتجاوز بنحو طفيف مستوى 14%، لكن هناك اتجاها نزوليا في المؤشر.

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وتوقع الرئيس الروسي أن يبلغ معدل التضخم في روسيا بحلول العام الجاري مستوى 12%، وقال في كلمة خلال الجلسة العامة بمنتدى الشرق الاقتصادي اليوم: "التضخم في الولايات المتحدة يبلغ 8.5%، عندنا المؤشر يبلغ أعلى بنحو طفيف مستوى 14%، ولكن على عكس الاقتصادات الغربية هناك انخفاض (في روسيا). أعتقد أنه بحلول نهاية العام سيكون لدينا حوالي 12%".

وأضاف بوتين: "وفقا للعديد من خبرائنا في الربع الأول - حلول الربع الثاني من العام المقبل سنصل على الأرجح إلى المؤشرات المستهدفة عند مستوى 5% - 6%".

كذلك أشار إلى أن الدول تفقد الثقة تدريجيا في الدولار واليورو والجنيه الإسترليني كعملات تسوية واحتياطي وتبتعد عن استخدامها.

وقال بوتين: "حتى حلفاء الولايات المتحدة يخفضون حيازاتهم من الدولار بشكل تدريجي. يمكن رؤية ذلك من البيانات، حجم التسويات بالدولار والمدخرات يتناقصان تدريجيا".

المصدر: RT

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