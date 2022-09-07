وسائل إعلام: عدد من الأجهزة البلدية في ألمانيا قد يفلس بسبب أزمة الطاقة

قالت تقارير إعلامية إن عددا من الأجهزة البلدية في ألمانيا قد يفلس بسبب أزمة الطاقة.

ونقلت بوابة "Euractiv" الإعلامية عن ممثل عن الجمعية الألمانية للمرافق المحلية، قوله إن "الأجهزة البلدية تراقب بقلق بالغ الزيادة الحادة في أسعار شراء الكهرباء".

وقال إنه مع ارتفاع أسعار الطاقة تزداد التكاليف، والعقود الرخيصة التي تم التفاوض عليها مسبقا لن تدوم إلى الأبد، مضيفا أن "الأسوأ لم يأت بعد".

وأوضح أن الخدمات التي تزود السكان بالغاز والمياه والكهرباء محليا في حاجة إلى دعم من الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي تستهدف بالأساس قطاع الطاقة أدت إلى نقص في كميات الغاز في أوروبا وارتفاع حاد في أسعاره.

المصدر: نوفوستي