وزيرة خارجية النمسا سابقا: "الحياة حلوة في لبنان لكن ما في كهرباء" وسبب مشاكله أشخاص من خارجه

تحدثت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل عن النقاط الإيجابية والسلبية لمعيشتها في لبنان، الذي أصبح بيتا لها في الوقت الراهن.

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وفي حديث خاص لـRT جرى على هامش مشاركتها في منتدى الشرق الأقصى الروسي، أعربت عن حبها وإعجابها بلبنان، قالت: "لدي شعور عميق وطيب للبنان".

وعن الصعوبات، التي يعيشها لبنان الآن، قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، إن ذلك جاء نتيجة 50 عاما من الأزمات والخلافات والحرب. والأشخاص الذين سببوا أزمات كانوا من خارج لبنان".

وأضافت أن "صعوباتها اليومية متمثلة في نقص الكهرباء. الآن أعيش في الجبل، وهناك لدينا كهرباء من الدولة فقط حوالي ساعتين في اليوم وما في برادات (ثلجات) وهذه بالفعل مشكلة".

وتشارك وزيرة الخارجية النمساوية السابقة في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد هذا الأسبوع في مدنية فلاديفوستوك الروسية، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.

المصدر: RT