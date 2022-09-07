حاكم مقاطعة روسية: "العم سام" يطلق النار على نفسه بسبب السلطعون الروسي

كشف حاكم منطقة ماغدان سيرغي نوسوف عن أن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يقومون بشراء مأكولات بحرية روسية المنشأ عبر دول ثالثة، الأمر الذي ينعكس على أسعار هذه المنتجات.

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وأفاد المسؤول الروسي، على هامش مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في فلاديفستوك اليوم، بأن هذه الدول في الواقع تطلق النار على نفسها، فعلى الرغم من رفض العقود المبرمة مع صيادي ماغدان لتوريد السلطعون وعازف البوق فإنها تشتري هذه المأكولات البحرية، ولكن الآن هذا المنتج يكلفها أكثر بسبب توريده عبر دول ثالثة.

وقال نوسوف: "هذا بسبب الضغط من قبل العم سام على أتباعه. إنهم في الواقع يطلقون النار على أقدامهم لأنهم يأكلون هذا المنتج، لكن الآن يكلفهم أكثر. فكلما زاد عدد الوسطاء، كان ذلك أسوأ بالنسبة للمستهلكين. هناك نرى أن السياسيين لا يهتمون بهذه الأشياء، ولا يهتمون بالناس".

وأشار المسؤول إلى أن صيادي مغدان يواصلون الاستثمار، وقال: "لدينا حزمة استثمارية قدرها 30 مليار روبل. نحن نعمل".

وتستضيف مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الأقصى الروسي هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.

ويجذب الحدث أكثر من 4000 مشارك. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

(الدولار = 60.80 روبل روسي بتاريخ 7 سبتمبر 2022)

المصدر: نوفوستي