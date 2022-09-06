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الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر بشكل مفاجئ.. وكود جديد لكل علبة

مال وأعمال

الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر بشكل مفاجئ.. وكود جديد لكل علبة
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قال رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات في مصر إبراهيم إمبابى، إنه ستكون هناك زيادة في أسعار منتجات فليب مورس من السجائر بداية من اليوم الأربعاء.

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وأشار إمبابي إلي أن "كل جنيه زيادة يدخل الى خزينه الدولة نصف جنيه"، حيث جاءت الزيادة على النحو الآتي: "3 جنيهات للمريت بكل أنواعها و2 جنيها للملبوروا بأنواعها و1 جنيه للسجائر LM بأنوعها".

وأكد "رئيس شعبة الدخان" أن أسباب ارتفاع أسعار السجائر جاءت بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي، وأيضا ارتفاع الدولار في البلاد وأيضا العقوبات التي تواجهها مصر في سلاسل التوريد.

وأوضح إبراهيم إمبابي أن الباركود الذي وضع على علبة السجائر هو من أهم الإنجازات لحماية المستهلك ويأتي ذلك تنفيذا لقرار أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك مع الالتزام الكامل من كافة الشركات فيكون السعر أمام المستهلك حتي لا يقوم التاجر بوضع أي زيادة على السعر المحدد فهذا القرار عمل على ضبط الأسعار بشكل كبير.

المصدر: مصر تايمز

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