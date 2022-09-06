مصر تنشئ أول قطار سريع في تاريخها (فيديو)

نشرت وزارة النقل المصرية فيديو يوضح أعمال تنفيذ محطة محمد نجيب ضمن أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع.

ويعتبر الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، إنجازا كبيرا، حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم.

وتتألف منظومة القطار الكهربائى السريع الجديدة من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم، كما أن مشروع القطار الكهربائي السريع ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر وأن منظومة القطار الكهربائي السريع ستمثل نقلة نوعية في وسائل المواصلات في مصر، وستغطي أنحاء الجمهورية.

كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها أيضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.

المصدر: RT