"إيني": إمدادات الغاز الجزائري للشركة ستتضاعف بحلول 2024

قال جويدو بروسكو رئيس العمليات في شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن إمدادات الغاز الجزائري للشركة ستتضاعف إلى 18 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2024.

وكشف بروسكو، في مؤتمر صحافي في ميلانو، أن الشركة سوف تستقبل أربعة مليارات متر مكعب من الغاز الإضافي من شمال أوروبا هذا العام، معلنا أنه سيتم الانتهاء من خط أنابيب "إيست ميد" بالكامل بحلول عام 2025.

و"إيست ميد" هو خط أنابيب تحت سطح البحر مصمم لتزويد أوروبا بالغاز من شرق البحر المتوسط عبر إسرائيل واليونان وقبرص، ويتكلف 6 مليارات يورو (5.97 مليار دولار)، ويجري التخطيط له منذ عدة سنوات.

المصدر: skynews