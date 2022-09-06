تراجع أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل 2220 دولارا لكل ألف متر مكعب

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، تراجعا بـ12.8 %، مسجلة 2220 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبحسب بيانات بورصة لندن ICE، فإن أقرب العقود الآجلة لشهر أكتوبر افتتح التداول في الساعات الأولى من صباح اليوم عند 2423.5 دولار، لتسارع في الانخفاض عند 2215.9.

وسجلت أسعار الغاز ارتفاعا بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية يوم الجمعة الماضي إن "التيار الشمالي1"، الذي تم وقف الضخ به سابقا لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب النفط.

المصدر: نوفوستي