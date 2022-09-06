بولندا تتوقف عن مبادلة العملة الأوكرانية "الغريفنا" بالبولندية "الزلوتي"

ذكرت تقارير للبنك المركزي البولندي أن البنوك البولندية ستتوقف اعتبارا من 9 سبتمبر الجاري، عن تبديل العملة الأوكرانية "الغريفنا" بالبولندية "الزلوتي".

وكان البنك الوطني الأوكراني NBU، والبنك الوطني البولندي Narodowy Bank Polski قد وقعا اتفاقية في 18 مارس الماضي، يمنح بموجبها الأوكرانيون الموجودون في بولندا فرصة مبادلة "الغريفنا" الأوكرانية بـ"الزلوتي" البولندي.

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إلا أن البنك الوطني البولندي أعلن بالاتفاق مع البنك الوطني الأوكراني عن الانتهاء من مبادلة العملتين، حيث سيكون الأسبوع من 5-9 سبتمبر هو الأسبوع الأخير لذلك.

وبحسب المنشور، فقد قامت البنوك البولندية بتبديل أكثر من 97 ألف صفقة صرف أجنبي بإجمالي 690 مليون "غريفنا" (18.7 مليون دولار). ووفقا لإحصائيات هيئة الأمم المتحدة حتى 30 أغسطس الماضي، فقد عبر الحدود الأوكرانية البولندية منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية 5.8 مليون لاجئ.

المصدر: نوفوستي