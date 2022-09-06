مصرف "سبيربنك" الروسي يخطط لفتح فروع بالهند

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك" الروسي أناتولي بوبوف، أنه سيتم فتح فروع للمصرف في الهند في العام المقبل.

وقال بوبوف للصحفيين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، أنه "على خلفية توسيع التعاون بين روسيا والهند وزيادة الطلب على المنتجات المصرفية من عملائنا، بما في ذلك المصدرين فإننا نعمل على فتح فرع سبيربنك آخر في الهند، في العاصمة التجارية للهند مدينة مومباي".

وأضاف، "لقد تم إرسال طلب للجهة التنظيمية المحلية للحصول على إذن لفتح الفرع، ويتم التنسيق بهذا الصدد، بما في ذلك مع وزارة المالية في الهند. ونأمل أن يتم افتتاح الفرع العام المقبل".

المصدر: سبوتنيك