أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد اجتماع "أوبك+"

واصلت أسعار النفط الارتفاع في تعاملات اليوم الاثنين، بعد اجتماع "أوبك+"، وقد ارتفع خام برنت بنحو 4.3% ليصل إلى مستوى 96.97 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام تكساس بنحو 4% ليصل إلى مستوى 90.34 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي 3.3% ليسجل سعره 90.20 دولار.

ووافقت مجموعة "أوبك+" في وقت سابق اليوم، على خفض رمزي لإمدادات النفط في أكتوبر، مشيرة إلى أن "التذبذب الشديد وحالة عدم اليقين المتزايدة يتطلبان تقييما مستمرا لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرق مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك".

وأكدت المجموعة أن "لديها من الالتزام والمرونة والوسائل، ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون".

المصدر: cnbc