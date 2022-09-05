رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لن تدفع أكثر من 2300 دولار فاتورة للكهرباء

ذكرت "الغارديان" البريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية لن تدفع أكثر من 2000 جنيه إسترليني للكهرباء في مقر الحكومة بشارع داونينغ خلال فصل الشتاء بسبب الدعم الحكومي.

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جاء ذلك في دراسة لحزب العمال نشرتها "الغارديان، أشارت فيها إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، لن تدفع أكثر من 2000 جنيه إسترليني (2300 دولار أمريكي تقريبا)، خلال الشتاء، حيث تدفع الدولة فواتير الكهرباء والتدفئة في مقر الحكومة بشارع داونينغ، وكتبت الصحيفة: "في حين أن وضع سقف لأسعار الكهرباء يعني أن متوسط الفاتورة السنوية من المتوقع أن يتجاوز 4000 جنيه إسترليني (4600 دولار أمريكي) خلال فصل الشتاء، إلا أنه سيتم تأمين تراس ضد ارتفاع الأسعار إلى ما بعد نقطة معينة بفضل طريقة دفع تكاليف الكهرباء".

وبحسب أرقام دراسة حزب العمال التي نقلتها الصحيفة، فإن رئيس الوزراء يدفع فقط ضرائب على الكهرباء، وستبلغ نفقاته لفترة الشتاء 1980 جنيه إسترليني (2279 دولار)، ولن تدفع تراس أكثر من 3400 جنيه إسترليني (3912 دولار) في المجموع.

وقد انتهى التصويت في الجولة الأخيرة لانتخابات رئيس الوزراء البريطاني يوم الجمعة الماضي، وفازت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الاثنين، 5 سبتمبر، بمنصب زعيمة حزب المحافظين لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة لبريطانيا، خلفا لبوريس جونسون.

المصدر: الغارديان