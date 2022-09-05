حجم الإنتاج 6.5 مليون طن سنويا.. تدشين حقل فحم جديد في ياقوتيا الروسية

تم اليوم الاثنين تدشين حقل فحم في جمهورية ساخا (ياقوتيا)، وذلك في إطار منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد حاليا في فلاديفوستوك الروسية.

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وحضر مراسم التدشين التي تمت عبر تقنية الفيديو، رئيس جمهورية ياقوتيا الروسية أيسين نيكولاييف ونائب الوزير الروسي لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي، أناتولي بوبراكوف.

وقال نيكولايف: "نشهد اليوم حدثا مهما لصناعة الفحم في الجمهورية، حيث تم إطلاق منجم فحم سيلاخ، يبلغ حجم الإنتاج المتوقع 6.5 مليون طن سنويا".

ووفقا لعرض مرئي قدمته الجمهورية الروسيا في جناحها في منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، فإن احتياطيات الحقل تصل إلى أكثر من 700 مليون طن من الفحم.

وحجم الاستثمارات من المخطط أن يصل إلى 21 مليار روبل (346 مليون دولار).

وستوجه هذه الأموال لتطوير الحقل وبناء محطة سكة حديد ومنشآت بنية تحتية، ويتوقع أن يوفر المشروع 1170 فرصة عمل.

(الدولار = 60.60 روبل بتاريخ 5 سبتمبر 2022)

المصدر: RT