انخفاض احتياطيات البحرين الأجنبية أكثر من 20 بالمئة

أظهرت بيانات رسمية انخفاض صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي، في يوليو الماضي بنسبة 21.7 بالمئة على أساس سنوي.

إقرأ المزيد

وأفادت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أمس الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 1.238 مليار دينار (3.3 مليارات دولار) في يوليو الماضي.

وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني قد سجلت 1.582 مليار دينار (4.22 مليارات دولار) في يوليو 2021.

وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 6.6 بالمئة، مقارنة بنحو 1.326 مليون دينار (3.54 مليار دولار) في يونيو 2022.

وتوزعت الأصول الأجنبية بين 2.5 مليون دينار (6.67 مليون دولار) القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب، بالإضافة إلى 1.236 مليار دينار (3.3 مليارات دولار) رصيد ودائع عملات أجنبية.

والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا من جهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا، لذا لا تستفيد كثيرا من ارتفاع أسعار النفط العالمية.

المصدر: مصرف البحرين المركزي