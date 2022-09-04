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رئيس بنك VTB الروسي حول أصول البنوك الروسية المحتجزة في الاتحاد الأوروبي: ببساطة سرقت

مال وأعمال

رئيس بنك VTB الروسي حول أصول البنوك الروسية المحتجزة في الاتحاد الأوروبي: ببساطة سرقت
Globallookpress
صورة من الأرشيف - شعار بنك VTB
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قال رئيس بنك VTB الروسي أندريه كوستين إن البنوك الغربية مستعدة لتبادل أصولها في روسيا مع أصول البنوك الروسية المحتجزة، لكن القيادة السياسية للاتحاد الأوروبي لا تسمح بذلك.

وفي مقابلة مع صحيفة فيدوموستي ذكر أن "البنوك الغربية مستعدة لتبادل الأصول.. هم مهتمون، لكن السلطات السياسية تمنع ذلك... يبدو فقط أن هناك حرية عمل هناك".

وقال " قدمنا ​​مثل هذا العرض، ونحن مستعدون لاستبدال أصولنا بأصول البنوك الأوروبية". وقال كوستين "أكرر هناك مصلحة من جانبهم. القيادة السياسية للاتحاد الأوروبي لا تسمح بذلك.. ربما تنضج لاحقا".

وأكد المصرفي الروسي أن الشركات الأجنبية لديها فرصة لإخراج الأصول من روسيا، في حين أن الأصول الأجنبية للبنوك الروسية خاضعة حاليا للعقوبات، وقال "ببساطة سرقت".

المصدر: تاس

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