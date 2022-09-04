وزير التموين المصري: لدينا احتياطي من القمح لم يحدث في تاريخ البلاد

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، على المصيلحي، بأن بلاده تمتلك حاليا احتياطيا من القمح لم يحدث قبل ذلك في تاريخ البلاد.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المصيلحي تصريحات تلفزيونية قال فيها إن "العالم يعاني أزمة في إتاحة السلع وليس شرائها فقط وهناك 37 مليون مصري يستفيد من الدعم، واشتراط تسجيل رقم التليفون في بطاقة التموين لسرعة التواصل مع المواطنين".

وأضاف المصيلحي "أن تباين أسعار السلع أمر طبيعي في سياق السوق الحرة، لكن التجارة غير المنظمة سببت اضطرابا في أسعار السلع التموينية، كما أن بعض موزعي التموين يستغلون المواطنين".

وشدد الوزير المصري على أن احتياطي بلاده من القمح "يكفي 7 أشهر وهذا المعدل الزمني لم يحدث في تاريخ مصر، وهذا معدل عالمي جيد وفى نفس الوقت الموسم يبدأ لذلك ستكون هناك وفرة في القمح".

وأعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن سفينة تحمل أكثر من 31 ألف طن من القمح غادرت موانئ أوكرانيا متجهة إلى ميناء دمياط المصري.

المصدر: سبوتنيك